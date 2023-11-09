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Haberler Denizli Denizli'de 100. yaşına giren yaşlı kadına, torunlarından sürpriz doğum günü

Denizli'de 100. yaşına giren yaşlı kadına, torunlarından sürpriz doğum günü

Geçtiğimiz günlerde 100.yaşına giren Ayşe Erkaraca’ya torunları sürpriz doğum günü düzenledi. Cumhuriyetle yaşıt olan yaşlı kadın, “Bizim nesil doğum günü bilmez ama bu sürpriz beni çok mutlu etti” dedi.

İHA
Denizli’de 100. yaşına giren yaşlı kadına, torunlarından sürpriz doğum günü

Nüfus kaydına göre Cumhuriyetle yaşıt olan Ayşe Erkaraca, torunlarının yaptığı sürpriz doğum gününde yüzüncü yaşını kutladı. Eve gelen torunlarının yaptığı sürprizle çok mutlu olduğunu ifade eden 5 çocuk ve 15 torun sahibi olan yaşlı kadın, "Bizim nesil doğum günü falan bilmez.

Torunlarımın ve çocuklarımın yaptığı bu güzel sürpriz beni çok mutlu etti. Çocuklarımın ve torunlarımın hepsini olmasa da bir kısmını bir arada görmek çok güzel bir duygu. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Buldan'ın Yunan askerleri tarafından işgal altında olduğu zamanlarda kundakta bebek olduğunu söyleyen Erkaraca, o dönemin şartlarından kaynaklı olarak nüfusa 1923 yılında kaydolduğunu belirtti.

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