Denizli’de 100. yaşına giren yaşlı kadına, torunlarından sürpriz doğum günü

Nüfus kaydına göre Cumhuriyetle yaşıt olan Ayşe Erkaraca, torunlarının yaptığı sürpriz doğum gününde yüzüncü yaşını kutladı. Eve gelen torunlarının yaptığı sürprizle çok mutlu olduğunu ifade eden 5 çocuk ve 15 torun sahibi olan yaşlı kadın, "Bizim nesil doğum günü falan bilmez.

Torunlarımın ve çocuklarımın yaptığı bu güzel sürpriz beni çok mutlu etti. Çocuklarımın ve torunlarımın hepsini olmasa da bir kısmını bir arada görmek çok güzel bir duygu. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Buldan'ın Yunan askerleri tarafından işgal altında olduğu zamanlarda kundakta bebek olduğunu söyleyen Erkaraca, o dönemin şartlarından kaynaklı olarak nüfusa 1923 yılında kaydolduğunu belirtti.