Ambulans şoförü kadın gözyaşlarını tutamadı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki bisiklete çarpması sonucu genci yaralayan ambulans şoförü, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Merkezefendi ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan ambulans, yoldan karşıya geçmeye çalışan bisiklet sürücüsüne çarptı. Çarpma etkisiyle yaklaşık 30 metre uçan bisiklet sürücüsü acılar içinde bağırmaya başladı. Olayın şokunu atlatamayan ambulans şoförü ise şoka girdi ve gözyaşlarına hakim olamadı.