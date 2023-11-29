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Haberler Denizli Alzheimer hastası yaslı kadın sağ olarak bulundu

Alzheimer hastası yaslı kadın sağ olarak bulundu

SEBAHATTİN ALP
Denizli'de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın, vatandaşların dikkati sayesinde bulundu. Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük- Pınarlık Mahallesinde, Alzheimer hastası olan 80 yaşındaki Yüksel Kaymakçı, gezinti yaptığı esnada kayboldu. Yaşlı kadından saatlerdir haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Hırka Mahallesi'nde yer alan bir akaryakıt istasyonunda yaşlı kadının yalnız başına oturduğunu gören bazı vatandaşlar, Kaymakçı olduğunu fark etti. Kaymakçı'nın bulunduğu haberi yakınlarını sevindirdi.
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