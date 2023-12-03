Vasi avukata borç şoku!

DENİZLİ'DE yaşayan 38 yıllık avukat Nuran Aksu, 2020 yılında sonuçlanan bir dava sonrası mahkeme tarafından hapis cezası verilen fakat müvekkili olamayan ve hiç tanımadığı bir şahsın hukuki işlemlerini takip etmek amacıyla vasi olarak atandı ve görevi 2022 yılında sona erdi. Aksu, görevlinin tüm hesaplarına tedbir konulduğunu söylemesi üzerine şoke oldu ve müvekkilinin 217 bin TL'lik borcu sebebiyle tedbir konulduğu bilgisine ulaştı. Nuran Aksu şöyle söyledi: "Bir müvekkilin borcu yüzünden mahkeme tarafından vasi olarak atanan bir avukata haciz gelmesi görülmüş bir olay değil ve hukukta da yeri yok" dedi. Tüm mali işlemlerini banka aracılığıyla yaptığını belirten Nuran Aksu "Şu an banka hesabımda para var ama hiç param yok. SGK'ya dava açacağım ama param yok. Baroya gideceğim ama aracıma mazot alamıyorum. Kendi personelimin SGK primini ödemem lazım param yok. Tedbir kalkıncaya kadar borçla yaşayacağım" dedi.