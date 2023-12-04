Kontrolden çıkan 3 araç çarpıştı 4 kişi yaralandı

Denizli Pamukkale'de gece geç saatlerde yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Yolda seyir halinde ilerleyen 3 otomobil, kontrolden çıkmaları sonucu birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden 2 tanesi yol kenarına savrulurken, diğeri takla atıp ters döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı 4 kişiye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.