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Haberler Denizli Kontrolden çıkan 3 araç çarpıştı 4 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan 3 araç çarpıştı 4 kişi yaralandı

SEBAHATTİN ALP
Kontrolden çıkan 3 araç çarpıştı 4 kişi yaralandı
Denizli Pamukkale'de gece geç saatlerde yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Yolda seyir halinde ilerleyen 3 otomobil, kontrolden çıkmaları sonucu birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden 2 tanesi yol kenarına savrulurken, diğeri takla atıp ters döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı 4 kişiye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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