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Haberler Denizli ‘Canımı korudum ölen ben olacaktım’

‘Canımı korudum ölen ben olacaktım’

SEBAHATTİN ALP
‘Canımı korudum ölen ben olacaktım’

DENİZLİ'DE eşini bıçakla öldüren Emel Ener'in (35) ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Karar duruşmasında genç kadın, "O gece bıçağı çekmeseydim, ölen ben olacaktım" dedi. Mahkeme genç kadının bu savunması karşısında, haksız tahrik indirimi uygulayarak koca katiline 21 yıl hapis cezası verdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 27 Mart 2023'te, Barış Selahattin Ener (55) evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuş, maktulün eşi Emel Ener cinayet iddiasıyla tutuklanmıştı. Ener, son kez hakim karşısına çıktı. Emel Ener, "Benim şiddet gördüğüm ortada. Eşimden defalarca kez şikayetçi olmama rağmen ceza ve uzaklaştırma kararı alınmadı. O gece bıçağı çekmeseydim ölen ben olacaktım. Canımı korumaya çalıştım" dedi.

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