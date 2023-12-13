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Haberler Denizli 3’üncü kattan düşen işçi feci şekilde can verdi

3’üncü kattan düşen işçi feci şekilde can verdi

SEBAHATTİN ALP
3’üncü kattan düşen işçi feci şekilde can verdi
Denizli'nin Çardak ilçesindeki sodyum üretim tesisinde işçi olarak çalışan Mustafa Emre Durmuş (35), yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan dairesinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Durmuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Bekar olduğu öğrenilen Durmuş'un ilk belirlemelere göre intihar ettiği, kesin ölüm sebebinin ise otopsinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.
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