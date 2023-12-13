Denizli’de vahşet! Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre; Necla Ergün Analıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 41 yaşındaki Gökhan Akçay, eşi tarafından yaşadıkları apartmanın çatısında kanlar içerisinde ölü olarak bulundu.