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Haberler Denizli Denizli'de vahşet! Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu

Denizli'de vahşet! Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan 41 yaşındaki Gökhan Akçay, eşi tarafından apartmanın çatısında boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında Adalet Mahallesi 10140 Sokak'ta bulunan bir binanın 5. katında korkunç bir olay meydana geldi.

Denizli’de vahşet! Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre; Necla Ergün Analıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 41 yaşındaki Gökhan Akçay, eşi tarafından yaşadıkları apartmanın çatısında kanlar içerisinde ölü olarak bulundu.

Denizli’de vahşet! Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde öğretmen Gökhan Akçay'ın boğazının bıçakla kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Denizli’de vahşet! Müdür yardımcısı boğazı bıçakla kesilmiş halde bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından Akçay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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