Çantasını kaybeden kadına 5 binlik şok

DENİZLİ Pamukkale'de yaşayan Burcu Arslan (21), durakta çantasını unutunca başına gelmedik kalmadı. Taksi ücretini arkadaşı ödediği için çantasına ihtiyaç duymayan genç kadın, birkaç saat sonra bankacılık uygulamasına giriş yapınca hayatının şokunu yaşadı. Kredi kartıyla 5 bin liralık alışveriş yapıldığını fark eden Arslan, çantasının çalındığını anladı.

Kartın temassız özelliğiyle tekel ürünü satın alındığını gören Arslan, alışverişlerin yapıldığı işletmelerin yolunu tuttu. Kredi kartının kullanıldığı anları güvenlik kamerasından izleyen Arslan, kartını iptal ettirdikten sonra bakiyesinin yarısından fazlasını bitiren şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Burcu Arslan, "İşyerlerinde güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Görüntülerde çantamı alan şahıs çok rahattı. Cüzdanımın içerisindeki kredi-hesap kartlarım, kimlik kartım, bir miktar nakit paramı da almış. Kartımda yaklaşık 5 bin TL'ye yakın harcama var ve 4 bin TL kalmış durumda" dedi.