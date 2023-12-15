Silah ticaretçilerine eş zamanlı operasyon! Otomobilin ön konsolunu silah deposuna çevirmişler

Ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Antalya ve Denizli illerinde eş zamanlı olarak düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 12 ruhsatsız tabanca, 181 fişek ve 11 şarjör ele geçirildi.