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Haberler Denizli Silah ticaretçilerine eş zamanlı operasyon! Otomobilin ön konsolunu silah deposuna çevirmişler

Silah ticaretçilerine eş zamanlı operasyon! Otomobilin ön konsolunu silah deposuna çevirmişler

Silah ticaretine geçit vermeyen polis ekipleri Antalya ve Denizli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken 12 ruhsatsız silah ele geçirildi. Silahların birçoğu aracın ön konsoluna saklanmış gizli bölmede bulundu.

İHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğince yürütülen çalışmalarda çok sayıda silahı piyasaya sürmeye çalışan 5 şüphelinin eylem ve faaliyetleri deşifre edildi.

Silah ticaretçilerine eş zamanlı operasyon! Otomobilin ön konsolunu silah deposuna çevirmişler

Ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Antalya ve Denizli illerinde eş zamanlı olarak düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 12 ruhsatsız tabanca, 181 fişek ve 11 şarjör ele geçirildi.

Silah ticaretçilerine eş zamanlı operasyon! Otomobilin ön konsolunu silah deposuna çevirmişler

Ruhsatsız tabancaların çoğunluğunun bir aracın ön konsolundaki gizli bölgede saklandığı görüldü. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 2 şahıs ise tutuklandı.

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