Maden mezarları oldu

Denizli Acıpayam'da bulunan krom madeninde göçük meydana geldi. Denizli'deki olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkisinde faaliyet gösteren bir krom madeninde yaşandı. Madencilik Limited Şirketine ait krom madeninde yürütülen çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Kadir Özer ve Mustafa Karahan'ın cansız bedenine ulaşılırken Rıfat Salman ise 4 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile maden ocağına gelerek incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Yapılan ilk incelemelerin sonucunda göçüğün 1,5 kilometre ileride, vardiya değişimi sonrasında yaşandığı belirtildi. Öte yandan Mustafa Karahan, gözyaşları içinde toprağa verildi. 4 yaşındaki oğlu ise tabutu bırakmak istemedi. Kadir Özer'in cenazesini almak için de yakınlarının yola çıktığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından "Denizli Acıpayam ilçemizde meydana gelen maden ocağındaki göçükle ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.