Antik kentte dron ile evlilik teklifi

DENİZLİ'DE Seleukoslar Kralı 2. Antiokhos Teos'un eşi Laodike adına kurduğu antin kent, sıra dışı bir evlilik teklifine sahne oldu. Antik kentin Anıtsal Traian Çeşmesi önünde evlilik teklifi alan genç kıza, yüzük dron aracılığıyla ulaştırıldı. Denizli'de yaşayan gazeteci Atilla Özer, 20 ay önce tanışıp evlilik planları yaptığı kız arkadaşı Seher Taşkıran'a benzerine az rastlanır bir şekilde evlilik teklifi yaptı.

"EVET" CEVABINI ALDI

ÖZER, Uşak'ta görev yapan kız arkadaşını, restore edilen Anıtsal Traian Çeşmesini gezdirmek için Denizli'ye davet etti. İki genç çeşmeyi gezdikleri esnada, yapıtın arkasından ellerinde "Benimle evlenir misin Seher'im" pankartı taşıyan gençler ortaya çıktı. Hiç beklemediği bir anda evlilik teklifi alan genç kız, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kız arkadaşından "Evet" cevabını alan Özer, aldığı yanıt sonrası yaşadığı mutluluğu sürpriz evlilik teklifini birlikte planladığı arkadaşlarıyla paylaştı.