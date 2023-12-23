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Haberler Denizli Otomobilin çarptığı Azra yaşama tutunamadı

Otomobilin çarptığı Azra yaşama tutunamadı

SEBAHATTİN ALP
Otomobilin çarptığı Azra yaşama tutunamadı
Denizli'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki üniversite öğrencisinden Azra Ümmü Demirbaş'tan acı haber geldi. Genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Azra Ümmü Demirbaş (20) ve yanındaki arkadaşı M.Y.B'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki yaya metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İki gündür tedavi altında olan Demirbaş'ın dün hayatını kaybettiği öğrenildi.
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