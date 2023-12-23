Otomobilin çarptığı Azra yaşama tutunamadı

Denizli'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki üniversite öğrencisinden Azra Ümmü Demirbaş'tan acı haber geldi. Genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Azra Ümmü Demirbaş (20) ve yanındaki arkadaşı M.Y.B'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki yaya metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İki gündür tedavi altında olan Demirbaş'ın dün hayatını kaybettiği öğrenildi.