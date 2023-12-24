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Haberler Denizli Pamukkale Üniversitesi 154 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Pamukkale Üniversitesi 154 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Pamukkale Üniversitesi çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere sözlü sınav yapılmaksızın 154 sözleşmeli personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. 21 Aralık tarihinde başlayan başvurular için son başvuru tarihi 4 Ocak olarak belirtildi. Peki Pamukkale Üniversitesi 154 sözleşmeli personel alımı için gereken şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte personel alımına ilişkin tüm merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Pamukkale Üniversitesi 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 154 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular nereden yapılacak? Başvuru için gereken şartlar neler? İşte Pamukkale Üniversitesi personel alımı için detaylar...

Pamukkale Üniversitesi 154 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

Pamukkale Üniversitesi 154 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

6- 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir

11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete" de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması (koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması") yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

Pamukkale Üniversitesi 154 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

BAŞVURULAR NEREDEN NASIL YAPILACAK?

Şahsen başvuruya gidilmeden önce "https://pbs.pusula.pau.edu.tr/basvuru/ onlinebasvuru.aspx" adresinden çevrimiçi (online) başvuru yapılacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacak.

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