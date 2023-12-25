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Haberler Denizli Yaşlı adam 4.kattan düştü

Yaşlı adam 4.kattan düştü

SEBAHATTİN ALP
Yaşlı adam 4.kattan düştü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dengesini kaybetmesi sonucu 4. kat penceresinden düşen 84 yaşındaki Hasan Pehlivan, hayatını kaybetti. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi 1015 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin penceresinin kenarında bulunan Hasan Pehlivan, iddiaya göre bir anda dengesini kaybetmesi sonucu düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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