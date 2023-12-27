Denizli’de liseli genç 7. kattan atladı

Denizli'de Fen Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Oğuzhan Çınar, 7. kattan kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Merkezefendi ilçesinde yaşanan olayda, Oğuzhan Çınar, sabah okula gitmek için annesi ile evinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra evine geri dönen Çınar, evde abdest alıp, namaz kılarak takım elbisesini giydi. 7. kattaki daireden kendini boşluğa bırakan Çınar, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber ailesini ve sevenlerini şoke ederken, genç çocuğun sosyal medyadan uzun bir yazı ile sevenlerine veda ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Oğuzhan Çınar'ın sevgilisinden ayrıldığı için canına kıydığı iddia edildi.