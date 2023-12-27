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Haberler Denizli Yangın yaşlı kadının ölümüne sebep oldu

Yangın yaşlı kadının ölümüne sebep oldu

SEBAHATTİN ALP
Yangın yaşlı kadının ölümüne sebep oldu
Denizli'de tek katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen Ümmü Parmaksız, hayatını kaybetti. Yangın, Tavas ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 82 yaşındaki Ümmü Parmaksız'ın yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen Parmaksız ise hastaneye sevk edildi. Parmaksız'ın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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