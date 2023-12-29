  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Büşra’nın öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Büşra’nın öldüğü kazada sürücü tutuklandı

SEBAHATTİN ALP
Büşra’nın öldüğü kazada sürücü tutuklandı
Denizli'deki kazada hayatını kaybeden Büşra Eryürek (23), Çameli ilçesi Kocaova mahallesinde toprağa verildi. Kazanın ardından kaçan, saatler sonra da polise teslim olan sürücü Batuhan Sarı gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu için olay yerinden kaçtığı öğrenildi.Genç kızın, bir yaşındayken babası Yasin Eryürek'i de trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Merkezefendi ilçesinde önceki gün saat 04.30'da meydana gelen kazada, Batuhan Sarı (24) idaresindeki otomobil, kontrolünden çıkarak park halindeki kamyonetin dorsesine arkadan çarptı. Olay yerinden kaçan sürücü Batuhan Sarı ise dün sabah saatlerinde polise teslim oldu. Yasin Eryürek'i de trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA