Büşra’nın öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Denizli'deki kazada hayatını kaybeden Büşra Eryürek (23), Çameli ilçesi Kocaova mahallesinde toprağa verildi. Kazanın ardından kaçan, saatler sonra da polise teslim olan sürücü Batuhan Sarı gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu için olay yerinden kaçtığı öğrenildi.Genç kızın, bir yaşındayken babası Yasin Eryürek'i de trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Merkezefendi ilçesinde önceki gün saat 04.30'da meydana gelen kazada, Batuhan Sarı (24) idaresindeki otomobil, kontrolünden çıkarak park halindeki kamyonetin dorsesine arkadan çarptı. Olay yerinden kaçan sürücü Batuhan Sarı ise dün sabah saatlerinde polise teslim oldu. Yasin Eryürek'i de trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.