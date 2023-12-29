Elektrikli battaniye Masal’ın sonu oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evin bodrum katında elektrikli battaniyeden çıkan yangında 1 yaşındaki Masal Yıldırım hayatını kaybetti, annesi ve kardeşi ise ağır yaralandı. Yangın, önceki gün saat 16.30 sıralarında 4 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrikli battaniyeden çıktığı ileri sürülen yangın bir anda dairenin tamamını sardı. Serhat Can Yıldırım (3), annesi Sinem Yıldırım (22) tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Anne Yıldırım, alevler arasında kalan kızı Masal'ı kurtarmak için tekrar eve girdi fakat evladına ulaşamadı. O sırada ağır yaralanan anne Sinem Yıldırım ve oğlu Serhat Can hastaneye kaldırıldı. Anne-oğulun vücutlarında üçüncü derece yanık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.