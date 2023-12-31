Korkunç kazada iki genç öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, köprülü kavşakta cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Fethi Berk (23) 10 metreden alt yola düştü, arkasında bulunan Busenur Bostancı (18) ise asfalta savruldu. Kazada 2 genç de olay yerinde yaşamını yitirirken, cip sürücüsünün 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İzmir karayolu istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin Gündem (40) yönetimindeki cip, önünde ilerleyen Fethi Berk'in kullandığı motosiklete çarptı.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Fethi Berk yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düşerken, arkasındaki Busenur Bostancı ise asfalta savruldu. Busenur Bostancı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Fethi Berk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Berk de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.