100. Yıl Parkı törenle açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gerzele Mahallesi'nde Domuz Deresi'nde düzenleme çalışmalarını tamamladığı ve Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen özel olarak hazırladığı 100. Yıl Parkı'nı törenle açtı. Park ve yeşil alanlara yaptığı yatırımlarla kişi başı yeşil alan miktarında 14 metrekareyi geçerek Türkiye'ye örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tamamlayarak 100. Yıl Parkı'nı görkemli bir törenle hizmete aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bölgenin ihtiyacını karşılayacak 20 bin metrekarenin üzerinde bir park yaptık. Yürüyüş yollarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, açık hava spor aletleriyle, otoparkıyla 100. yıla yakışan bir park kazandırdık. Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum, oy birliği ile bu parkın 100. Yıl Parkı olması adına karar verdiler" ifadelerini kullandı.