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Haberler Denizli Takla atan araçtan sağ salim kurtuldu

Takla atan araçtan sağ salim kurtuldu

SEBAHATTİN ALP
Takla atan araçtan sağ salim kurtuldu
Denizli'de çekme karavanın bağlı olduğu SUV araç seyir halindeki araç bariyerlere çarparak takla attı. Devrilen araç sürücüsü burnu bile kanamadan kazadan kurtuldu. Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana olayda Kübra Topal, yönetiminde araç ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken arkasına bağlı bulunan çekme karavan ise koptu. Aracın bir yere karavanın farklı bir noktaya savrulduğu kazada sürücü Topal, burnu bile kanamadan kurtuldu.
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