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Haberler Denizli Herkesle tartışan şahıs bıçakla yaralandı

Herkesle tartışan şahıs bıçakla yaralandı

SEBAHATTİN ALP
Herkesle tartışan şahıs bıçakla yaralandı
Denizli'de arkadaşıyla yaşadığı tartışmasını ayırmak isteyenlerle de tartışan şahıs, yaşanan arbedede bıçaklandı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen yaralı şahıs, kelepçe ile ambulansa bindirildi. Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.K., yanındaki arkadaşı ile tartışmaya başladı. Kavgaya çevreden iki genç müdahil oldu. Alkollü olduğu öğrenilen İ.K., gençlerle tartışmaya başladı. İki gençten biri yanındaki bıçakla İ.K.'yi elinden yaralayarak kaçtı. İ.K.'nin, yardım etmek isteyen sağlık çalışanlarına da küfür ettiği görüldü.
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