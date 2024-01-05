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Haberler Denizli Denizli'de 10 milyon liralık vurgun! Kolay emeklilik vaadiyle kandırdı

Denizli'de 10 milyon liralık vurgun! Kolay emeklilik vaadiyle kandırdı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) işlemlerinde kolaylık vaadiyle mağdurları kandırdığı iddia edilen SGK uzmanı, topladığı 10 milyon lira ile ortadan kayboldu. Dolandırıcılık olayının ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kişi şikayetçi oldu.

İHA
Denizli’de 10 milyon liralık vurgun! Kolay emeklilik vaadiyle kandırdı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, EYT işlemlerinde kolaylık sağlama vaadiyle kandırdığı mağdurlardan 10 milyon lira toplandığı iddia edilen SGK uzmanı ortadan kayboldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürlüğü Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde görevli SGK uzmanı E.A., Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanarak emekli olmayı hayal edenlere, işlemlerinde kolaylık sağlamayı vaat etti.

Memurun bu vaadi, emeklilik için başvuru yapmaya hazırlananlar arasında kısa sürede yayıldı. EYT'den emekli olacaklara kolaylık sağlayacağı beyaz eden SGK uzmanı E.A., piyasadan topladığı yaklaşık 10 milyon TL ile ortadan kayboldu.

Kolay emeklilik sözü veren E.A.'nın ortadan kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kişi şikayetçi oldu. Konuyla ilgili başlatılan idari soruşturma kapsamında bugün müfettişler tarafından Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde inceleme başlatıldığı öğrenildi. 10 milyon lirayla ortadan kaybolduğu ileri sürülen E.A.'nın bulunması için de çalışma başlatıldı.

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