Kalp hastası bebeği anne karnında tedavi ettiler

Denizli'de yaşayan Şennur Duraman isimli anne, hamilelik sürecinde yaşanan normal bir kontrol sırasında bebeğinde sıvı toplanması belirtileriyle karşılaştı. Bu durum üzerine, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'ne yönlendirilen anne, Prof. Dr. Dolunay Gürses, Doç. Dr. Münevver Yılmaz, Uzm. Dr. Merve Oğuz ve Uzm. Dr. Emine Sayın tarafından oluşturulan ekip tarafından detaylı bir fetal ekokardiyografi testine tabi tutuldu.

Yapılan inceleme sonucunda, anne karnındaki bebeğin normalde dakikada 110-160 atım olması gereken kalp hızının dakikada 290 atıma ulaştığı ve buna bağlı olarak kalp yetmezliği geliştiği belirlendi. Acil bir müdahale ile bebeğin kalp ritmi normale döndürüldü, kalp yetmezliği düzeldi ve sıvı toplanması kontrol altına alındı. Tedavinin hassasiyeti nedeniyle anne ve bebeği doğuma kadar yakından takip edildi. Bebeğin 37. haftada sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi, anne ve bebeği için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Uzmanlar, anne karnındaki bebeklerde nadir görülen ritim bozuklukları, genellikle iyi huylu olsa da, dirençli vakalarda bebeğin hayatını tehdit edebildiğini belirtiyor. Bu tür durumların tespitinde fetal ekokardiyografi, önemli bir araç olarak kullanıldığını ve ritim bozukluğu tespit edilen bebeklerin hızla tedavi edilmesi, kalp yetmezliği ve bebeğin kaybedilmesini önlemek açısından hayati bir öneme sahip olduğu ifade edildi.