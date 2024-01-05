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Haberler Denizli Kıl payı kurtuldu! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Kıl payı kurtuldu! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Denizli’de seyir halindeki vatandaş otomobilinden çıkan dumanları görünce aracından inerek itfaiye çağırdı. Bir anda alev topuna dönen araç yanarak küle döndü. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Kıl payı kurtuldu! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Denizli'de Merkezefendi ilçesinde bulunan Çakmak Mahallesinde edinilen bilgilere göre seyir halindeyken otomobilinden çıkan dumanları fark eden sürücü aracını kenara çekerek itfaiye ekiplerini ihbarda bulundu. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda araçtan yükselen dumanlar bir anda yerini alevlere bırakarak aracın motor bölümünü kapladı.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Aracın yangın sonrası büyük oranda hasar aldığı öğrenildi. Yangın çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonrası netlik kazanacağı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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