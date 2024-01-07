Hemşire, prematürelerin serüvenini yazdı

enizli'de uzun yıllar yeni doğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşire, prematüre bebeklerin yoğun bakım serüvenini anlatan kitap yayınlandı. Denizli'de özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde uzun yıllar hemşirelik yapan Zahide Yıldırım, yıllarca bebeklerin küvezde kaldıkları, anne ve babaları hakkında düşünceleri, başından geçen olayları kaleme aldığı deneyimlerini kitap haline getirdi. Ülke genelinde birçok platformda satışa çıkan kitap özellikle anne-baba adayları tarafından büyük ilgiyle karşılaştı. Yazar Zahide Yıldırım, "Yıllarca bebekler ve aileleri arasında oluşan duygu bağında köprü olduk. Bu hisleri her zaman içimizde yaşadık. Bu duyguları tek tek kaleme almaya çalıştım" diye konuştu.