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Haberler Denizli Hemşire, prematürelerin serüvenini yazdı

Hemşire, prematürelerin serüvenini yazdı

SEBAHATTİN ALP
Hemşire, prematürelerin serüvenini yazdı
Denizli'de uzun yıllar yeni doğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşire, prematüre bebeklerin yoğun bakım serüvenini anlatan kitap yayınlandı. Denizli'de özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde uzun yıllar hemşirelik yapan Zahide Yıldırım, yıllarca bebeklerin küvezde kaldıkları, anne ve babaları hakkında düşünceleri, başından geçen olayları kaleme aldığı deneyimlerini kitap haline getirdi. Ülke genelinde birçok platformda satışa çıkan kitap özellikle anne-baba adayları tarafından büyük ilgiyle karşılaştı. Yazar Zahide Yıldırım, "Yıllarca bebekler ve aileleri arasında oluşan duygu bağında köprü olduk. Bu hisleri her zaman içimizde yaşadık. Bu duyguları tek tek kaleme almaya çalıştım" diye konuştu.
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