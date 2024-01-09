Paraşütçülerin görsel şöleni

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale, sıcak hava balonlarından gerçekleştirilen paraşüt uçuşuna ev sahipliği yaptı. Beyaz travertenleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi çeken Pamukkale'de sıra dışı bir gösteri sunmak üzere bir araya gelen 10 paraşütçü, sıcak hava balonlarına bindi. Balonlar yaklaşık 1500 metre irtifaya yükseldiğinde sırayla atlayışlarını yapan paraşütçüler, ören yeri çevresindeki arazilere indi. Gökyüzünde süzülen paraşütçüler ve sıcak hava balonları ile travertenlerin gün doğumu manzarası, güzel bir görüntü oluşturdu. Etkinliği organize eden paraşüt pilotu Mehmet Yıldız, bunun Türkiye'de ve dünyada çok ender görülen bir şey olduğuna dikkat çekti.