Eğlence mekanı önünde pompalı dehşeti

DENİZLİ'DE bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Pompalı tüfekle peş peşe ateş edilen kavga, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Gece saat 03.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde meydana gelen olayda, alkol alan gençlerin içeride başlayan tartışması çıkışta silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinden ayrıldıktan sonra pompalı tüfekle geri dönen bir genç, etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Polis ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı