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Denizli'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Denizli’de meydana gelen olayda seyir halindeki araç bir anda alev alev yanmaya başladı. Araçtan inerek kendini kurtaran sürücü yara almazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

İHA
Denizli’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Denizli'de Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobilin motor bölümünden bir anda duman ve alev yükseldiğini fark eden sürücüsü, aracını anayol üzerinde kenara çekti.

Önce kendi müdahale etmek isteyen sürücü çabalarının sonuçsuz kalması üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç ise kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın neticesinde otomobil kullanılamaz hale geldi.

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