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Haberler Denizli Tuvalet deliğine düşen kediyi itfaiye kurtardı

Tuvalet deliğine düşen kediyi itfaiye kurtardı

Denizli’nin Buldan ilçesinde bahçe evinin avlusunda tuvaletin deliğine düşen kediyi vatandaşlar fark etti. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri verdiği çabalarla kediyi kurtardı.

İHA
Tuvalet deliğine düşen kediyi itfaiye kurtardı

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana geldi. Bir bahçe evinin avlusundan bulunan tuvaletten kedi sesi duyan ev sahipleri tuvalet deliğinin içerisine düşmüş bir kedi olduğunu fark etti. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla kediyi kurtarma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak maksadıyla çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri kullanılmayan tuvalet içerisinde uzattıkları kanca yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden çıkarttı. İtfaiye personelinin kurtardığı kediyle sıcak görüntüsü ise gönülleri ısıttı.

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