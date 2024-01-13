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Haberler Denizli Kötü kokular apartmanı sarınca yaşlı adamın öldüğü ortaya çıktı

Kötü kokular apartmanı sarınca yaşlı adamın öldüğü ortaya çıktı

Denizli'de 5 katlı binanın 3. katından gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler daireye girdiğinde 65 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.

İHA
Kötü kokular apartmanı sarınca yaşlı adamın öldüğü ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, 5 katlı dairenin 3. katından bir süredir kötü koku alan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye erleri içeriye girdikleri esnada dairede yaşayan Hasan Ali Durmuş'u hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Durmuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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