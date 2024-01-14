Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı

Denizli'de anayoldan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mahperi Çelik'e (40), yaya geçidi bulunmayan anayolda yolun karşısına geçmek istediği esnada A.Ö. (47) aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın 27 metre öteye savrulurken, otomobil ise metrelerce ileride durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü A.Ö. ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü.