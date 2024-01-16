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Haberler Denizli Denizli'de kullanılmayan evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Denizli'de kullanılmayan evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Denizli’de akşam saatlerinde kullanılmayan eski bir binada yangın çıktı. Paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

İHA
Denizli’de kullanılmayan evde çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Altıntop Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre kullanılmayan eski binadan bir anda alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kullanılmadığı öğrenilen bina çevresinde polis ekipleri güvenlik tedbiri alırken, itfaiye erleri ise alevlere müdahale etti.

Yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yapılan incelemeler neticesinde yangının elektrik kontağından kaynaklı çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Yangında can kaybı yaşanmazken, yapı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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