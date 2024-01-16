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Haberler Denizli Saliha’nın öğretmenlik hayalleri gerçek oldu

Saliha’nın öğretmenlik hayalleri gerçek oldu

SEBAHATTİN ALP
Saliha’nın öğretmenlik hayalleri gerçek oldu
DENİZLİ'DE el ve ayaklarını kısıtlı kullanabilen 29 yaşındaki genç kadının öğretmenlik hayali gerçek oldu. Polinöropati hastası Saliha Karaduman, üniversite eğitimi sonrasında kıyafet tasarımı modelleri çizerek sosyal hayata katılmak ve resim yeteneğini öğrencilere aktarmak istediğini belirtmişti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Moda tasarım bölümü mezunu olan Saliha'nın isteğine kayıtsız kalmayan Çivril Kaymakamı Hasan Akbulut, Saliha'nın formasyon eğitimlerini almasının ardından yaşadığı mahallede öğrenciler için resim kursu açılmasına öncülük etti. 20 öğrencinin eğitim gördüğü kursu ziyaret eden Kaymakam Akbulut, kurs ve öğrenciler hakkında bilgi aldı. Eğitim vermekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Saliha Karaduman, kursun açılmasında verdiği destekten dolayı Kaymakam Hasan Akbulut ve idarecilere teşekkür etti.
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