Zehir tacirlerine baskın: 7 şüpheliye gözaltı

Denizli'de jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 7 şahsı gözaltına aldı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler Sarayköy ve Çivril ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle çok sayıda şahsa operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde şahıslar ev ve işyerlerine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda ise 20 gram eroin, 370 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 3 bin 130 lira para ele geçirildi.