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Haberler Denizli Dolandırıcı SGK uzmanı tutuklandı

Dolandırıcı SGK uzmanı tutuklandı

SEBAHATTİN ALP
Dolandırıcı SGK uzmanı tutuklandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde, EYT işlemlerinde kolaylık sağlama vaadiyle mağdurlardan para aldığı iddia edilen SGK uzmanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürlüğü Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde görevli SGK uzmanı Erhan A'nın, EYT'den emekli olmak isteyen kişilerden işlemlerinde kolaylık sağlama vaadiyle para aldığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine Erhan A. hakkında adli ve idari soruşturma açılırken müfettişler tarafından Buldan Sosyal Güvenlik Merkezinde inceleme başlatıldı. Mağdur olduğunu iddia eden kişilerin şikayeti üzerine Erhan A, ifadesinde iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Şikayetlerin artmasının ardından gözaltına alınan Erhan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erhan A'nın 10 milyon TL'nin üzerinde para topladığı öne sürüldü.
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