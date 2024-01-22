Dedeyle torunun korkunç sonu

Denizli'nin Çivril ilçesinde Ramazan Mermer (65) hasta olan 1,5 yaşındaki torunu Melike Mermer'i doktora göstermek için gelini Mukaddes Mermer (26) ve kendisi ile aynı ismi taşıyan torunu Ramazan Mermer (5) ile birlikte hastaneye geldi. Burada doktor muayenesi sonrası verilen ilaçları eczaneden alan aile dönüşe geçti. Dede Ramazan Mermer'in (65) kullandığı otomobil, köye 1 kilometre mesafede yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak şarampole uçtu ve ağaçlara çarpıp bir anda alev aldı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Araçta arka koltukta oturan Mukaddes Mermer, kendi imkanlarıyla kucağındaki Melike Mermer ile yanan araçtan çıkmayı başarırken; küçük Ramazan dedesiyle birlikte araçta sıkışarak mahsur kaldı. Alev topuna dönen araçtan çıkmayı başaramayan dede ve torunu feci şekilde can verdi.

İTFAİYE ÇIKARDI

Dede ve torunu Ramazan Mermer'in cansız bedenleri, olay yerine çağrılan itfaiyenin yangını söndürmesinin ardından araçtan çıkartıldı. Kazada kolu kırılan anne ve diğer çocuğu ise ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Anne Mukaddes Mermer ve 1.5 yaşındaki çocuğunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Aynı ismi ve kaderi taşıyan dedeyle torununun cenazelerinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çivril'e bağlı Tekke köyünde ikindi namazının ardından yan yana toprağa verildi.