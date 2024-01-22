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Denizli'deki firari suçlu polisi görünce çatıdan kaçmaya çalıştı

Denizli’de birçok suçtan 13 aranması olan firari şahıs, polisin geldiğini fark edince çatıya çıkarak kaçmaya çalıştı. Etrafını saran polislerden kaçamayacağını anlayan şahıs, çatıdan inerek teslim oldu.

İHA
Denizli’deki firari suçlu polisi görünce çatıdan kaçmaya çalıştı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, "Güveni kötüye kullanma, banka ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık" gibi suçlardan 13 aranma kaydı bulunan E.Ş. (31), polis ekipleri tarafından takibe alındı. Bir süredir takibe alınan şahsın yaşadığı adrese giden polis ekipleri E.Ş.'yi gözaltına almak istedi. Kapıda polisleri fark eden şüpheli, çatı kadındaki dairesinden çatıya çıktı.

Şüpheli E.Ş.'nin kaçma girişimini fark eden ekipler bölgeye takviye ekip talep ederken, şüphelinin kaçmaması için yoğun çaba gösterdi. Takviye ekiplerin de kısa sürede olay yerine intikaliyle kaçamayacağını anlayan E.Ş., çatıdan inerek polis ekiplerine teslim oldu. Kelepçelenen şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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