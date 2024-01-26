Seçil Erzan taktiğiyle milyonluk vurgun

DENİZLİ Pamukkale'de Ertuğrul Sezer (39) isimli bir şahıs, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilciliğini yaptığını belirterek, çok sayıda kişiden 20 bin ile 300 bin euro arasında para topladı. İddiaya göre, aylık yüzde 15, yıllık ise 5 katı kar payı sözü veren Sezer, yatırımcı getirene de yüzde 10 ödeme sözü verdi. Bir süre sonra para yatıranlar, kar paylarını alamayınca dolandırıldıklarını anlayıp, Ertuğrul Sezer ile onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Hicabi Pala (29) ve Tolga Dinler (26) hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu.

Mağdurların avukatı Gizem Üğür, olayın ikinci 'Seçil Erzan' vakası olduğunu, tek farkının ise dolandırılanların ünlü olmaması olduğunu söyledi. Yaptıkları araştırmada şüphelilerin, lüks yaşam tarzlarıyla çevrelerini etkileyerek şirkete para yatırmaya ikna ettiklerini belirten Avukat Üğür, "Ortada çok büyük bir para var ve nerede olduğu belli değil. Dolandırılan yabancı uyruklu kişiler de kendi ülkelerinde gerekli kurumlara şikayetlerini yaptılar. Şüphelilerin yurt dışına kaçma şüphesi var, acilen yurt dışı yasağı gibi önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.