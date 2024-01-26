  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Seçil Erzan taktiğiyle milyonluk vurgun

Seçil Erzan taktiğiyle milyonluk vurgun

SEBAHATTİN ALP
Seçil Erzan taktiğiyle milyonluk vurgun

DENİZLİ Pamukkale'de Ertuğrul Sezer (39) isimli bir şahıs, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilciliğini yaptığını belirterek, çok sayıda kişiden 20 bin ile 300 bin euro arasında para topladı. İddiaya göre, aylık yüzde 15, yıllık ise 5 katı kar payı sözü veren Sezer, yatırımcı getirene de yüzde 10 ödeme sözü verdi. Bir süre sonra para yatıranlar, kar paylarını alamayınca dolandırıldıklarını anlayıp, Ertuğrul Sezer ile onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Hicabi Pala (29) ve Tolga Dinler (26) hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu.

Mağdurların avukatı Gizem Üğür, olayın ikinci 'Seçil Erzan' vakası olduğunu, tek farkının ise dolandırılanların ünlü olmaması olduğunu söyledi. Yaptıkları araştırmada şüphelilerin, lüks yaşam tarzlarıyla çevrelerini etkileyerek şirkete para yatırmaya ikna ettiklerini belirten Avukat Üğür, "Ortada çok büyük bir para var ve nerede olduğu belli değil. Dolandırılan yabancı uyruklu kişiler de kendi ülkelerinde gerekli kurumlara şikayetlerini yaptılar. Şüphelilerin yurt dışına kaçma şüphesi var, acilen yurt dışı yasağı gibi önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA