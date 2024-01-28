Altın günü operasyonu

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde 2 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Mehmet K. ve eşinin 10 yıllık birikimleri olan 700 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kayıplara karışan ancak evde hırsızlık olayına ilişkin hiçbir iz bırakmayan şüphelinin yakalanması için JASAT tarafından titiz bir operasyon yürütüldü. Yürütülen müşterek çalışma sonucu, altın hırsızının Sıdıka A. adlı kadın olduğu tespit edildi.

ZİYNET EŞYALARI DA BULUNDU

"Altın Günü" adı verilen operasyonla yakalanan şüphelinin ikametinde yapılan aramada, başka çalıntı eşyalar da bulundu. Mehmet K.'nın evinden çalışan 700 bin liralık altının yanı sıra aynı mahallede 2022 yılında yaşanan ve yine Mehmet K. ile aynı iş yerinde çalışan mağdurun çalınan 500 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ele geçirildi.

Aynı iş yerinde çalıştığı iki arkadaşına tuzak kurarak, altınlarını çalan şüphelinin planı hayrete düşürdü. Gözaltına alınan Sıdıka A.'nın aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları mağdurları altın günü düzenleyerek evine davet ettiği, kendi altınlarını gösterdiği ve kendisinin de iadeyi ziyarete gittiği evlerde iş arkadaşlarının altınlarına bakıp yer tespiti yaptığı belirlendi.

ZARARI KARŞILAYACAK

İŞYERİNDE çalıştığı esnada mağdurların çantalarından habersizce ev anahtarını alan Sıdıka A.'nın aynı gün içerisinde anahtarların kopyasını yaptırarak tekrar çantalarına bıraktığı, farklı günlerde ise iş yerinden birkaç saat izin alarak tespit yaptığı evlere giderek altınlarını çaldığı ortaya çıktı. Sıdıka A'nın çaldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınların bir bölümünü evinde gizlediği belirtildi. Şüpheli kadın, mağdurların zararlarını karşılaması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.