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Haberler Denizli Eve giremeyen koca kurşun yağdırdı

Eve giremeyen koca kurşun yağdırdı

SEBAHATTİN ALP
Eve giremeyen koca kurşun yağdırdı
DENİZLİ'DE bir süredir ayrı yaşadığı eşiyle konuşmak istediğini söyleyerek evine gelen Süleyman Y, eşinin kapıyı açmaması üzerine öfkelenerek tüfekle dairenin kapısına art arda ateş açtı. Olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Y, motosikletiyle konuşmak istediği eşinin kaldığı eve gitti. Fakat eşinin kapıyı açmaması üzerine öfkelenen koca, tüfekle dairenin kapısına defalarca ateş açtı. Polisin geldiğini duyan Süleyman Y. motosikletini de bırakarak kaçtı. Evde iki çocuğu ve kardeşi ile mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye ekibi çağrıldı. Öte yandan, kaçan Süleyman Y.'nin farklı suçlardan 30 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
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