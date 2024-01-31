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Haberler Denizli Kafede oturan husumetlisine bıçakla saldırıp kaçtı

Kafede oturan husumetlisine bıçakla saldırıp kaçtı

Denizli’de meydana gelen olayda kafede arkadaşlarıyla oturan gence husumetli olduğu şahıs bıçakla saldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kafede oturan husumetlisine bıçakla saldırıp kaçtı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.Ö., U.A.'nın bir kafede oturduğunu fark ederek yanına gitti. Yanında bulunan bıçakla bir anda U.A.'ya saldıran M.Ö., ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, U.A.'ya olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kimliği ve eşkali tespit edilen M.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatıldı. Elinden yaralanan ve hastaneye götürülen U.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, iki şahsın da 18 yaşından küçük oldukları belirtilirken M.Ö. ile U.A.'nın aralarında öncesine dayanan husumet olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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