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Haberler Denizli Telefonda tartıştığı eşinin kapısına kurşun yağdırdı

Telefonda tartıştığı eşinin kapısına kurşun yağdırdı

Denizli’de 14 yıllık eşiyle telefonda tartışan alkollü koca, eve gittiğinde eşi kapıyı açmayınca tüfekle ateş açtı. Gözü dönmüş kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldıran kadın, boşanma davası açtı.

İHA
Telefonda tartıştığı eşinin kapısına kurşun yağdırdı

Denizli'de geçtiğimiz günlerde Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, 14 yıllık evli olan Sinem ve Süleyman Ü. çifti, İzmir'e gitme kararı aldı. Gezmek maksadıyla İzmir'e gidecek olan çift, iki çocuklarını da ailelerine bırakmak istedi. Annesinin evinde giden Sinem Ü., çocuklarını uyuttuktan sonra eşini arayarak evden ayrılacaktı. O sırada kendisini telefonla arayan eşiyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra ise Süleyman Ü., motosikletiyle tartıştığı eşinin annesinin evine geldi.

Burada eşiyle tartışmayı sürdüren şahıs, çaldığı kapının açılmamasına öfkelendi. Yanında bulunan tüfekle kapıya defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, evde iki çocuğu ve kardeşi ile mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye talep etti. Açılan ateş sonucu açılamayan kapıyı itfaiye ekipleri kırarak açtı. Elindeki tüfeği başka bir otomobile bıraktığı belirlenen şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI ARDINDAN BOŞANMA DAVASI AÇTI

Polis merkezine giderek eşi hakkında şikayetçi olan Sinem Ü. ise can güvenliğinden endişe duyarak uzaklaştırma kararı aldırttı. Polis ekipleri tarafından her yerde aranan Süleyman Ü. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Ü. ise tutuklandı. Eşinin yakalanmasının ardından Sinem Ü.'nün avukatı aracılığıyla boşanma davası açtığı öğrenildi. Ayrıca Süleyman Ü.'nün yaralama, tehdit, hırsızlık gibi suçlardan 30 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

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