AK Parti’de Denizli ilçe adayları bugün açıklanıyor

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 4 Şubat Pazar (bugün) AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte ilçe belediye balkanı adaylarının açıklanacağını bildirdi. Konuya dair açıklamalarda bulunan Güngör, Denizli'nin önemli bir etkinliğine liderlik edeceğini ifade ederek, "Saat 14:00'te Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan büyük bir aday tanıtım programına ev sahipliği yapacağız. Bu etkinlikte Denizli'nin 19 ilçesinin belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtılacak" dedi.