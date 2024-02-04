Aranması olan hırsız kumarda yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü il merkezinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada, dernek içerisinde toplam 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan 4 kişiye toplam 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıslardan birinin hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi. Yakalanan dernek sorumlusu kişiye ise TCK'nın 228'inci maddesi gereği "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem uygulandı.