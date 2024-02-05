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Haberler Denizli Horoz dövüşçülerine 704 bin 183 lira ceza

Horoz dövüşçülerine 704 bin 183 lira ceza

SEBAHATTİN ALP
Horoz dövüşçülerine 704 bin 183 lira ceza
DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde "Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Sergileyenler Derneği" ismi altında horoz dövüşü yaptırıldığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Hayvan sahibi olduğu tespit edilen 13 kişiye 93 bin 800 lira, kumar oynayan 95 kişiye ise toplamda 610 bin 375 bin lira olmak üzere 704 bin 183 lira idari para cezası kesildi. Dernek içerisinde 13 horozun dövüştürüldüğü de tespit edildi. Horozlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı ekiplerine teslim edildi. M.A. ve A.D. isimli şüpheliler hakkında ise 'kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan adli tahkikat başlandı.
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