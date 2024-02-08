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Denizli'de korkunç olay! Kaldığı apartta ölü olarak bulundu

Denizli’de bir apart dairesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 41 yaşındaki Ahmet Tekin kaldığı odada ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen ekipler Tekin'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

İHA
Denizli’de korkunç olay! Kaldığı apartta ölü olarak bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir süredir apart dairesinde yaşayan Ahmet Tekin'den (41) bir süredir haber alamayan arkadaşları dairesine girdi. Ahmet Tekin'i hareketsiz halde bulan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ve savcının adreste yaptığı incelemelerin ardından Tekin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Tekin'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine durulduğu öğrenilirken, kesin ölüm sebebi otopsini ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

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