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Haberler Denizli Kumar oynatılan kahvehaneye baskın

Kumar oynatılan kahvehaneye baskın

SEBAHATTİN ALP
Kumar oynatılan kahvehaneye baskın
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen kahvehaneye düzenlenen operasyon suçüstü yapılan 3 kişiye 19 bin 275 lira ceza kesildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren kahvehanede kumar oynandığının tespit edildi. Yeterli bilgi ve delile ulaşılmasının ardından düzenlenen operasyonda kahvehane içerisinde kumar oynamakta olan 3 kişi suçüstü yakalandı. Ele geçirilen bin 610 lira para ve iskambil kağıtlarına ele koyulurken, şahıslara toplam 19 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.
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