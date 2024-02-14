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Haberler Denizli “1 Nisan’dan sonra da gençlerle yürüyeceğiz”

1 Nisan’dan sonra da gençlerle yürüyeceğiz”

SEBAHATTİN ALP
“1 Nisan’dan sonra da gençlerle yürüyeceğiz”
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, demokrasinin temelinin yerel yönetimler olduğunu ve bu noktada gençlerin rolünün çok önemli olduğunu bekirterek, "Gençler bizim gözbebeğimiz" dedi. Cankurataran Mahallesini ziyaret eden Pekdemir, gençlerle bir araya geldi. AK Parti Pamukkale Gençlik Kolları tarafından organize edilen "Bizim Semtin Gençleri" programına katılan Pekdemir, gençlerin rolünün çok önemli olduğunu söyledi ve ekledi: "İnşallah 1 Nisan'dan sonra da genç kardeşlerimizle birlikte yürüyeceğiz."
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